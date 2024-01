Juventus sempre più giovane: il progetto di Cherubini sta dando tanti frutti. I numeri evidenziati dalla partita con la Salernitana

La Juventus sta raccogliendo in questi anni i tanti frutti prodotti dal progetto Next Gen lanciato da Federico Cherubini.

Con la Salernitana è arrivato il debutto di Nonge, trentesimo giocatore che dalla seconda squadra è riuscito ad esordire nella prima. I numeri evidenziati da Tuttosport dicono anche che in Coppa Italia Allegri ha utilizzato ben sette giocatori nati dal 2000: Iling-Junior, Miretti, Cambiaso, Vlahovic, Yildiz, Weah e Nonge (in panchina c’erano Huijsen, Muharemovic e Nicolussi Caviglia). Insomma, la Juve è sempre più giovane e grazie ai prodotti del vivaio può guardare con fiducia al futuro in un calcio sempre più costoso, crescendo in casa i campioni del domani.

