Yildiz Huijsen, che bromance: ecco il gesto dell’olandese al momento dell’esordio del bianconero. Ecco il video sui social

Un bellissimo gesto quello di Dean Huijsen al momento dell’ingresso in campo di Kenan Yildiz nel match tra Udinese e Juventus. Come ripreso da alcuni tifosi, il giocatore olandese, al momento del cambio si è alzato per abbracciare il turco e rassicurarlo.

I due ragazzi classe 2005 dopo essere stati protagonisti con la Juventus Primavera sono stati convocati da Allegri per il primo match contro l’Udinese.

The post Huijsen Yildiz, che bromance: ecco il gesto dell’olandese al momento dell’esordio del bianconero – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG