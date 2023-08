Sabatini difende Allegri: «Non è mica andato in vacanza lasciando il lavoro a Magnanelli». Ecco le parole del giornalista

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la vittoria della Juventus sull’Udinese ai microfoni di Radio Radio parlando dei meriti della vittoria, che in molti hanno dato al nuovo membro dello staff Magnanelli.

PAROLE – «Allegri non è mica andato in vacanza, In una redazione è sempre il direttore a prendersi le responsabilità di quello che succede. Non è che Allegri ha lasciato la squadra a Magnanelli e si è andato a fumare una sigaretta. Mi sembra che quando si parla di Allegri ci sia sempre un vortice di soggettività».

The post Sabatini difende Allegri: «Non è mica andato in vacanza lasciando il lavoro a Magnanelli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG