Terza pausa delle nazionali e quindi tempo di primi bilanci per quel che riguarda le squadre di calcio: a conti fatti l’iraniano non ha fornito l’apporto sperato. Nel mondo frenetico del calcio, le aspettative nei confronti dei giocatori che si uniscono a grandi club sono sempre elevate. Mehdi Taremi, arrivato all’Inter, ha portato con sé una valigia piena di speranze e previsioni ottimistiche, specialmente dopo un pre-campionato in cui sembrava aver preso il comando dell’attacco nerazzurro con prestazioni notevoli. Tuttavia, la realtà del campionato ha offerto un quadro diverso, suscitando discussioni e analisi sul suo impatto all’interno della squadra. Le aspettative L’ambientamento di Taremi è stato seguito con grande interesse anche perché era uno dei pochi giocatori della Prima Squadra presente sin dal primo giorno di ritiro e perché nel pre-campionato si è distinto come una forza offensiva dominante. Sotto tono Contrariamente alle previsioni, la prima parte di stagione di […]

Leggi l’articolo completo I 3 aspetti della crisi di Taremi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG