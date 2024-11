L’attaccante argentino nel big match di domenica scorsa è stato impalpabile e questo ha fatto riemergere tutti i discorsi relativi alla sua condizione fisica. In un contesto sportivo in cui la pressione e le aspettative su un atleta possono pesare come macigni, le prestazioni di questa stagione di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter vengono messe sotto la lente di ingrandimento. Le dichiarazioni di Fabrizio Biasin a FcInter1908.it fanno luce sulla mole di critiche che stanno arrivando al Toro e non solo. Male ma non malissimo Il giornalista ha messo in luce che pur non brillando come in passato, la situazione relativa al capitano interista non sia catastrofica come alcuni vorrebbero far credere. I precedenti Anno dopo anno, Lautaro sembra ripercorrere un ciclo fatto di critiche durante la stagione, per poi superare sé stesso e raggiungere, se non superare, gli obiettivi prefissati. Un parallelo interessante che Biasin evidenzia è la […]

Leggi l’articolo completo Lautaro nuovamente nell’occhio del ciclone: critiche forti per un suo comportamento, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG