L’ex difensore Marco Materazzi sostiene che i nerazzurri abbiano le carte in regola per vincere la massima competizione europea per club. Marco Materazzi ha parlato di Inter e non solo al canale YouTube ‘The Italian Football Podcast‘. “L’Inter ha buone possibilità di vincere la Champions perché segna molti gol e non ne subiscono. Sono molto forti”. “Spero che vincano perché abbiamo perso la finale a Istanbul due anni fa. L’anno scorso siamo stati sfortunati a Madrid, forse meritavamo di vincere con più gol l’andata a San Siro. Ma abbiamo perso a Madrid dopo aver segnato il primo gol con Dimarco. Se non dico Inter, dico Manchester City. Perché ora hanno molti problemi e infortuni, questo significa che possono riposare e ripartire in forma”. La favorita per lo Scudetto “Spero che l’Inter vinca la Serie A, ma è una domanda difficile. Il Napoli non è facile. Per me lo vince l’Inter o il Napoli. Conte […]

