I dati che certificano la spaventosa crescita di Bisseck: l’Inter però non può considerarlo incedibile

Il difensore tedesco ha svoltato incredibilmente da un anno a questa parte e per questo è diventato anche un pezzo pregiato in ottica mercato.

Nel cuore della difesa nerazzurra, un giovane tedesco sta rapidamente trasformando i dubbi in certezze e le perplessità in ammirazione.

Yann Bisseck, approdato a Milano dall’Aarhus con un trasferimento che inizialmente ha fatto storcere il naso a molti, sta dimostrando che il suo valore supera di gran lunga i 7 milioni di euro spesi per il suo cartellino.

Dal rischio ritiro alla Serie A

Il percorso di Bisseck non è stato privo di ostacoli. Dai frequenti infortuni con il Guimarães, che lo avevano portato a contemplare l’idea di abbandonare il calcio per intraprendere la carriera medica, al suo attuale ruolo di difensore per la squadra milanese, dimostra una determinazione e una passione per il gioco che meritano di essere celebrate.

Meglio di tutto l’anno scorso

Questa stagione, il contributo di Bisseck all’Inter è tangibile e significativo. Con 18 presenze e 1177 minuti sul campo, ha già superato il suo minutaggio della stagione precedente, rivelando una crescita esponenziale sia come giocatore che come elemento chiave per la squadra. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli nella difesa, unita a una prestanza fisica notevole e a una velocità insolita per la sua statura, lo rende un giocatore prezioso e versatile.

Yann Bisseck

Al top

L’efficacia di Bisseck in fase difensiva è corroborata dai dati analitici: secondo DataMB la sua percentuale di vittorie nei duelli difensivi è del 90,63% ed è superata solo da Stefan de Vrij nell’ambito dei Top 7 campionati in questa stagione.

Un mercato in fermento

L’interesse crescente delle squadre della Premier League, disposte a offrire cifre vicine ai 40 milioni di euro, conferma il valore di mercato e la statura professionale raggiunta da Bisseck a livello internazionale. La dirigenza dell’Inter appare intenzionata a blindarlo ma se le offerte supereranno quella quota non è detto che vi riesca.

