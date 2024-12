Offerta del Torino? Inter ed Arnautovic hanno le idee chiare

L’attaccante austriaco è forse l’unico elemento della Prima Squadra nerazzurra che ha chance di poter lasciare Milano a gennaio.

Il calciomercato è sempre pieno di novità, strategie e colpi di scena, capace di trascinare nelle sue dinamiche non solo gli addetti ai lavori ma anche i tifosi, sempre alla ricerca di notizie sui possibili nuovi arrivi che potrebbero rinforzare le proprie squadre del cuore.

Tra le saghe di trasferimento che stanno appassionando gli appassionati di calcio, quella che riguarda il Torino e i suoi potenziali rinforzi in attacco si fa particolarmente interessante, coinvolgendo nomi noti come quelli di Marko Arnautovic e Beto.

Il dilemma

Dopo l’infortunio patito da Duvan Zapata, il club granata si trova nella necessità di potenziare il proprio reparto offensivo e diversi sono i profili valutati dalla dirigenza granata. Tra questi, due nomi si stagliano con forza: l’attaccante dell’Everton, Beto, e l’interista Marko Arnautovic. La situazione per entrambi gli atleti presenta aspetti e considerazioni differenti, che il club piemontese sta attentamente valutando.

L’interesse per Beto

Beto, attaccante di 26 anni, non sta trovando molto spazio nell’Everton, con appena 10 presenze in Premier League di cui una da titolare e un gol all’attivo. Nonostante questo, le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono un potenziale rinforzo di spessore per il Torino, grazie anche alla sua statura e alle prestazioni offerte in precedenza in Serie A con l’Udinese. La sua conoscenza del campionato italiano e la sua volontà di tornare a competere a questi livelli lo pongono in cima alla lista dei desideri della dirigenza granata.

Marko Arnautovic

La volontà di Arnautovic

L’attaccante austriaco, nonostante sia una riserva all’Inter, si trova in una fase avanzata della sua carriera, con un contratto in scadenza e uno stipendio annuale netto di 3,5 milioni di euro. La sfida per il Torino sarebbe convincere l’atleta a rinunciare alla competizione ad alti livelli, quale quella offerta dall’Inter, oltre a trattare un ingaggio probabilmente superiore alle medie del club. Inoltre, secondo Tuttosport, Arnautovic sembra considerare la possibilità di ottenere un contratto molto vantaggioso in estate, con l’Arabia Saudita o gli Stati Uniti come possibili destinazioni, rendendo la trattativa ancora più complessa. Il club nerazzurro aspetta la decisione dell’ex Bologna essendo disposta a non chiedere nessun esborso economico per la sua cessione.

Leggi l’articolo completo Offerta del Torino? Inter ed Arnautovic hanno le idee chiare, su Notizie Inter.