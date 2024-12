Nico Paz all’Inter? L’ipotesi che divide tifosi ed addetti ai lavori

I nerazzurri nell’ultima gara giocata hanno potuto ammirare da vicino il talento argentino.

Negli ultimi giorni, il panorama calcistico italiano si è animato di discussioni riguardo il possibile futuro di Nico Paz, talento emergente del Como, con l’Inter che sembra essere nel mirino delle attenzioni per il giovane giocatore.

Le considerazioni di due ex stelle del campo, Lele Adani e Antonio Cassano, durante una puntata di “Viva el Futbol” su Twitch, hanno acceso i riflettori su questa possibilità, offrendo una panoramica ricca di spunti sul talento in questione e sulle dinamiche tattiche nerazzurre.

Nel mirino

Adani esprime grande ammirazione per Nico Paz, definendolo un “fattore” all’interno del gioco e un giocatore che si distingue per le proprie qualità. La sua visione è che l’Inter, lasciando andare Correa, potrebbe trovare in Paz l’elemento giusto per arricchire le proprie opzioni offensive, sottolineando come il giovane potrebbe adattarsi sia nel ruolo di sottopunta che in quello di punta di legame, ruoli cruciali per il mantenimento del livello tecnico della squadra.

Scetticismo

Dall’altra parte, Cassano introduce una riflessione tattica sull’inserimento di Paz nell’Inter, analizzando le scelte formative di Simone Inzaghi, allenatore che mostra una forte propensione per il modulo 3-5-2. Secondo Cassano, pur apprezzando le qualità di Paz, la rigidità tattica di Inzaghi e le performance eccellenti di giocatori come Thuram e Lautaro Martinez potrebbero rendere complicato un inserimento diretto di Paz nel primo team, a meno che non si verifichino movimenti di mercato significativi, come la vendita di Thuram a cifre importanti.

Simone Inzaghi

La critica

Cassano, pur criticando lo stile di gioco dell’Inter guidata da Inzaghi, non nasconde la sua ammirazione per le qualità di Paz, sottolineando però le difficoltà di inserimento di nuovi giocatori nel telaio tattico interista, citando come esempio la situazione vissuta da Sanchez. “Inzaghi ha fatto passare un inferno a Sanchez“; ricorda l’ex fantasista.

