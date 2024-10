L’ex difensore Lele Adani sostiene che molto dei nerazzurri dipenda da due calciatori in particolare. Lele Adani nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol ha detto la sua sulle squadre che occupano le posizioni di vertice della Serie A. “In un contesto come il campionato italiano, Conte è troppo preparato e famelico per non spostare gli equilibri. Il Napoli non ha ancora un gioco come quello che aveva Spalletti, ma ha raggiunto la credibilità in 40 giorni dopo aver perso 3-0 col Verona con lui stesso che si vergognava“. Sui nerazzurri “Per me l’Inter parte 1-0 con tutte perché da rosa arriva pretesa. L’Inter può giocare con tanti giocatori. Per me se tutte sono al massimo vince l’Inter, perché mi han fatto arrivare a pensare questo”. Le chiavi per il successo dell’Inter “Guardando le prime partite di quest’anno, dove le punte non han fatto così bene insieme rispetto a tutto il campionato scorso, l’indicazione è che […]

