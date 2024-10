Il difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck ha raccontato qualche retroscena sulla sua giovane carriera. Yann Bisseck ha parlato un po’ di sé nell’ambito del Matchday Programme pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter. “Nei quarti di finale contro il Brasile nel Mondiale con l’Under17 con la Germania, c’erano circa 80.000 persone allo stadio. Quella è stata la prima volta nella mia carriera in cui ho pensato ‘Cavolo, qui è dove una carriera nel calcio può portarmi’. Mi ha dato una carica enorme, tanto che qualche settimana dopo ho fatto il mio esordio da professionista: quella partita mi aveva preparato per questo momento”. La festa Scudetto sul bus “È una delle poche cose che posso dire di non aver mai visto in vita mia, e non mi capita spesso. Un’esperienza fantastica, con tutta la città nerazzurra. Non ho molte parole per descrivere quei momenti vissuti dal bus. Tutte le volte che riguardo le foto e i video […]

