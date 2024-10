L’ex attaccante Darko Pancev, all’Inter dal 1992 al 1995 con una parentesi al Lipsia nel mezzo, non nutre particolari rancori per la sua esperienza in nerazzurro. Darko Pancev alla Gazzetta dello Sport racconta le sue sensazioni su Inter-Stella Rossa di stasera e qualche retroscena riguardante la sua avventura in nerazzurro. “Mia partita Non solo mia. Crea eccitazione in milioni di tifosi nel mondo, si sfidano due club che hanno vinto la coppa più importante: qualsiasi amante del calcio la guarderà con interesse. Mi aspetto un match imprevedibile ed entusiasmante, ma di solito capita quando c’è di mezzo l’Inter, che resta una delle squadre più forti del mondo”. Le sensazioni “È chiaro per chi farò il tifo io: per me la Stella Rossa, assieme al Vardar, la società macedone in cui sono cresciuto, è… tutto. E non parlo solo di calcio, ma di vita. Mi ha insegnato davvero come stare al […]

