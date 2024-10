L’attaccante del Novi Pazar Adem Ljajic ha giocato sia nei nerazzurri che nei serbi. Adem Ljajic ha giocato in anticipo la gara di stasera tra Inter e Stella Rossa: ecco le sue parole a Meridian Sport. “La vittoria della Stella Rossa sarebbe a dir poco un miracolo. L’Inter è innanzitutto un club serio, e ovviamente una grande squadra. Il calcio è un gioco strano. Tutto può succedere, ma non credo tanto ai miracoli e alla fortuna. Credo più nella qualità e penso che l’Inter sia la grande favorita. Però nel calcio non si sa mai nulla in anticipo”. Sulla partita “L’Inter gioca a tre da tempo, ci aspetta una gara furba tatticamente. La qualità sarà decisiva, e sicuramente sarà dalla parte dell’Inter. Poi si giocherà a San Siro e sappiamo tutti che stadio è e quanto è difficile giocarci. L’atmosfera è incredibile. È uno degli stadi più belli del mondo. Ha potere, forza. Ho […]

Leggi l’articolo completo Inter-Stella Rossa: il doppio ex azzarda il pronostico e loda Dimarco, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG