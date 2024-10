Il giornalista Fabrizio Biasin sottolinea i grandi progressi mostrati dai nerazzurri sabato scorso togliendosi un sassolino. L’analisi post-partita è un elemento cruciale per comprendere la traiettoria di una squadra nel corso di una stagione calcistica, specialmente quando si tratta di club con le aspettative dell’Inter. Dopo una delusione come quella del derby, la pressione era palpabile. Tuttavia, la risposta sul campo dell’Udinese ha fornito materiale abbondante per riflessioni ottimistiche, nonostante alcuni punti critici da non sottovalutare. Il riscatto La prestazione della squadra di Inzaghi contro i friulani è stata un chiaro segnale di forza. Dopo il calo nel derby, la squadra ha mostrato una convincente determinazione, elemento chiave per le ambizioni di vertice. Non si trattava solo di ottenere 3 punti, ma di farlo con un approccio che trasmettesse carattere e voglia di vincere. Elementi questi che, secondo Fabrizio Biasin, sono stati accompagnati anche da una qualità di gioco che […]

