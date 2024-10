L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo sostiene che i nerazzurri avrebbero dovuto investire più soldi nella difesa. Sportitalia ha intervistato Ernesto Paolillo che ha parlato della stretta attualità di casa Inter. “Sono molto ottimista perché vedo la squadra migliorare pian piano. Dimenticandoci di Monza e del derby, tutto il resto è assolutamente accettabile. Addirittura super la partita di Manchester. Se entrano con quel piglio, beh questa partita con la Stella Rossa può portare una vittoria importante”. Il ritorno al goal di Lautaro “Parliamoci chiaro: a tutti gli attaccanti capitano i periodi di blackout, lui era maggiormente giustificato dall’estate dove ha giocato e lavorato tanto. Che si sarebbe ripreso non era in dubbio per me, perché ha classe e quella non scompare”. Il problema dei goal subiti “È da tanto che dico che secondo me il settore dove servivano i maggiori innesti fosse la difesa. Per l’età media alta: prima di tutto […]

