Arrivano indiscrezioni clamorose dall’Inghilterra: il sardo potrebbe essere il sostituto dell’infortunato Rodri. Dall’Inghilterra giunge un’indiscrezione che potrebbe definirsi straordinaria per il calciomercato di gennaio: il Manchester City si è mostrato estremamente interessato a Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e pilastro della nazionale italiana. La necessità Il fulcro attorno al quale ruota questa storia è l’infortunio di Rodri, avvenuto durante una sfida contro l’Arsenal. La sua assenza prolungata pone il Manchester City nella posizione di dover cercare una soluzione immediata per mantenere intatte le proprie ambizioni sia in Premier League che nelle competizioni europee. La scelta di orientarsi su Nicolò Barella dimostra la volontà del club inglese di non scendere a compromessi sulla qualità, mirando a un elemento capace di garantire sia energia che visione di gioco nel centrocampo. Il profilo Barella, dal canto suo, incarna quasi perfettamente l’ideale di centrocampista completo. In forza all’Inter, con cui è sotto contratto fino al […]

Leggi l’articolo completo Il Manchester City fa decisamente sul serio per Barella: il centrocampista ci pensa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG