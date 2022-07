Il difensore non ha dato ancora una risposta al club azzurro che sta facendo molti sforzi per fargli rinnovare il contratto in scadenza.

Kalidou Koulibaly è uno dei casi spinosi del Napoli, il capitano ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non c’è accordo sul rinnovo. Aurelio De Laurentiis sentito dell’interessamento della Juventus ha alzato incredibilmente l’offerta per il rinnovo rispetto a quella precedente: la nuova proposta prevederebbe un quinquennale allo stesso ingaggio percepito finora, 6 milioni a stagione.

Aurelio De Laurentiis

Il difensore non ha dato ancora una risposta e quindi resta sul mercato a 40 milioni: tuttavia Koulibaly ha fatto capire che alla Juventus non andrebbe, lo sostiene il Corriere dello Sport. Al momento su di lui ci sono Chelsea e Barcellona ma non è escluso che possa iniziare la stagione col contratto in scadenza.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG