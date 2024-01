Ecco tutte le curiosità per quanto concerne la 22ª giornata di Serie A: il ricordo di Gigi Riva, Lazio Napoli senza pari, lo shock di Allegri

La ventiduesima giornata di Serie A torna con tutte le 10 gare in calendario dopo la settimana della Supercoppa in Arabia. Sono tanti i precedenti ricchi di storia e di storie in un programma che va da venerdì sera a lunedì ore 20,45.

CAGLIARI-TORINO – Si parte inevitabilmente con il ricordo di Gigi Riva. Quando il suo Cagliari ebbe lo scudetto sul petto, nel 1970-71, finì 0-0 e il motivo fu molto semplice: il numero 11 non c’era a causa della frattura del perone riscontrata in un incontro della Nazionale. Di pareggi ce ne sono stati molti, 13, ma i sardi vantano comunque un successo in più: 14. Sono 8 le affermazioni granata.

ATALANTA-UDINESE – Gara che ha nella divisione della posta il risultato più abituale, verificatosi in 18 occasioni. Comprese le ultime due, ma stavolta un punto a testa non servirebbe un granché a nessuno.

JUVENTUS-EMPOLI – In 14 incontri i bianconeri hanno ottenuto il bottino pieno ben 12 volte. Sono 2 i passaggi a vuoto: in uno c’era Lippi in panchina e finì 0-0, l’altro è lo shockante 0-1 quando due anni fa Allegri ha iniziato la sua nuova avventura all’Allianz Stadium. Uomo avvisato, mezzo salvato…

MILAN-BOLOGNA – Tradizione molto favorevole ai rossoneri: 44 vittorie, 18 pareggi, 13 sconfitte. Negli ultimi 7 incroci, i rossoblu sono riusciti a portare a casa un solo punto.

GENOA-LECCE – E se D’Aversa riuscisse a rompere il tabù? Per carità, di partite in Serie A non ce ne sono state molte, ma il Lecce in 7 confronti ha giusto impattato 2 volte, per il resto solo sconfitte. Gilardino non vorrà certo essere l’uomo che va a infrangere le consuetudini…

VERONA-FROSINONE – Un solo precedente, risalente al 17 aprile 2016. Sfida disperatissima all’epoca, molto peggio di quella odierna: Verona in fondo alla classifica, Frosinone terzultimo e 3 reti a contrassegnare la gara. Apre Russo per gli ospiti, pareggia Bianchetti al suo primo gol in A e Frara segna la rete della vittoria dei ciociari al minuto 92.

MONZA-SASSUOLO – L’anno scorso è finita 1-1 con gol di Ferrari e Caprari, uno per tempo. Domenica il secondo appuntamento tra le due squadre.

LAZIO-NAPOLI – Sono 28 le vittorie per la Lazio, 20 per il Napoli e 19 i pareggi. Il segno X negli ultimi anni non si è più avuto, è da ben 10 incontri che non si verifica. Per chi ama i ritardi “storici”, c’è da riflettere.

FIORENTINA-INTER – Trionfano i pareggi a quota 35. I successi viola sono 29, 8 in più dei nerazzurri. Del tutto particolare è ciò che è capitato recentemente. Arriviamo infatti da 3 vittorie di fila dell’Inter. In precedenza 3 pareggi e prima ancora 3 exploit della Fiorentina. Insomma, si viaggia a sequenze, vedremo se il giro riprende o Inzaghi allunga.

SALERNITANA-ROMA – Filippo Inzaghi contro Daniele De Rossi, inevitabile pensare alla Nazionale del 2006. Fra le due squadre non esistono mezzi termini: nessun pari, un’affermazione campana, tre vittorie capitoline.

