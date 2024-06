Il difensore Simone Iacoponi è stato compagno di squadra dell’olandese nella sua prima esperienza in Italia al Parma.

Simone Iacoponi ha parlato di Joshua Zirkzee a MilanNews non nascondendo un minimo di sorpresa per la sua rapida ascesa. “Quando è venuto da noi era un momento particolare. Era la sua prima esperienza nel campionato italiano e inizialmente ha avuto qualche difficoltà in più. Però era evidente che avesse delle qualità importanti. Tecnicamente e fisicamente era un giocatore di altissimo livello. A Bologna ha trovato la sua dimensione, più che altro grazie alla fiducia da parte della squadra e del mister sono venute fuori le qualità che si vedevano a Parma”.

A primo acchito

“Il primo impatto è stato di un giocatore che aveva un potenziale enorme che faceva fatica a esprimerlo. Non esaltava le sue qualità, per una questione di ambientamento e una questione di squadra. Con noi va detto che ha giocato veramente poco”.

Joshua Zirkzee

L’exploit

“Sinceramente non me l’aspettavo, non pensavo diventasse un uomo mercato di questo livello. O almeno non con questa velocità. Ma i numeri sono dalla sua parte, ha fatto giocate importanti e fisicamente è un giocatore formato, che può ancora migliorare nelle scelte di gioco. Può già essere importante per una grande squadra”.

Cosa colpisce

“La sua personalità. È un giocatore che è convinto di quello che può fare. Ed è un’arma vincente”.

Il paragone con Ibrahimovic

“Il paragone ci può stare per la loro stazza e le loro movenze, ma Joshua è molto più tecnico rispetto a Ibra che era più concreto”.

L’articolo Iacoponi: “Al Parma Zirkzee faticava ad esprimersi, non mi aspettavo che diventasse un così importante uomo mercato” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG