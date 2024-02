Ibrahimovic e la mentalità data al Milan: il RETROSCENA svelato da Leao nel corso della presentazione del suo libro “Smile”

Non è un mistero come Zlatan Ibrahimovic sia risultato fondamentale per la sua mentalità data al Milan, prima da giocatore e adesso da dirigente. A parlare di questo aspetto è stato anche Rafael Leao, nel corso della presentazione del suo libro “Smile”.

MENTALITA’ DI IBRAHIMOVIC – «Arrivare presto, essere 90′ concentrati. C’erano partite che non andavano bene ma lui era dietro di me a dirmi che la palla giusta sarebbe arrivata. Sono cose importanti, ho 24 anni e non sono perfetto: ho ancora tanto da imparare. Questi tipi di persone sono importanti per i giovani che vogliono vincere».

LE PAROLE DI LEAO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SMILE”.

