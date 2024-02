L’ex allenatore Bortolo Mutti, si è espresso così sulla lotta scudetto in Serie A, con la fuga dell’Inter sulla Juve e sul Milan

Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, l’ex allenatore Bortolo Mutti si esprime così riguardo la fuga scudetto dell’Inter ai danni di Juve e Milan.

SULL’ANDAMENTO DELLA JUVE – «Quella con il Frosinone è stata una vittoria salutare anche se sofferta, perchè le vittorie sono sempre importanti per recuperare e stabilizzare la classifica, con tre punti che tengono a distanza il Milan. Erano diverse partite che la Juve stava un po’ così, aver vinto anche se in maniera sofferta all’ultimo respiro è un bel segnale»

TROPPO TARDI PER IL DISCORSO SCUDETTO? – «Credo di sì. Lo scontro diretto è stato lo spartiacque e c’è da dire che l’Inter, in questo momento, come condizione mentale e struttura di squadra, è avanti alla Juve. Ora diventa sicuramente difficilissimo pensare a una rimonta. Certo, manca ancora tanto e non bisogna mollare anche per un discorso di crescita che la Juve deve cercare continuamente».

L’INTERVISTA INTEGRALE A MUTTI.

The post Mutti convinto: «Difficile pensare ad una rimonta scudetto, la distanza Juve e Milan…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG