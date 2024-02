L’attaccante del Milan, Rafael Leao, rivela un retroscena legato al rapporto che aveva con l’ex dirigente rossonero Paolo Maldini

(Inviato alla Mondadori) – Nel corso della presentazione del suo nuovo libro “Smile“, presso la sede della Mondadori al Duomo di Milano, Rafael Leao racconta il rapporto che aveva con l’ex dirigente e bandiera del Milan, Paolo Maldini.

MALDINI – «Lui all’inizio voleva picchiare su di me in modo positivo. Lui diceva che non dovevo pensare solo al dribbling. È stato importante per me dentro e fuori dal campo, anche come crescita. È stato importante per me».

LE DICHIARAZIONI DI LEAO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SMILE”.

