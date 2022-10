Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CNN. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic parla così ai microfoni della CNN. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan:

INFORTUNIO CON LO UNITED – «Fu il mio primo infortunio serio in carriera, era tutto nuovo per me. Non sapevo cosa aspettarmi da quella situazione. All’inizio ero un po’ spaventato perchè non sapevo se sarei tornato, ma poi l’ho presa giorno dopo giorno. Era una cosa mentale dove sarei dovuto rimanere calmo, paziente e, per dire, fare qualche noioso allenamento.»

