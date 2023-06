Zlatan Ibrahimovic lascia il Milan. Nel post partita dei rossoneri contro il Verona l’ultimo saluto dello svedese a San Siro. Il live

(inviato a San Siro) – Zlatan Ibrahimovic lascia il Milan. Nel post partita dei rossoneri contro il Verona l’ultimo saluto dello svedese a San Siro. Milannews24 documenta la cerimonia con aggiornamenti LIVE.

23:07 Iniziano i preparativi per il saluto di Ibra a San Siro, si stende il tappeto rosso e sventolano le bandiere

23:09 Tutti i compagni di squadra di Ibrahimovic indossano la maglia dello svedese pronti ad applaudirlo

23:14 Sul maxi schermo di San Siro viene mostrato un video celebrativo di Ibrahimovic

23:16 Entra Ibrahimovic

23:17 Dopo la passerella lo svedese riceve un maglia rossonera incorniciata con le firme di tutti i compagni

23:18 Prende la parola Ibrahimovic: «Uao. Tante emozioni e ricordi in questo stadio, la prima volta che sono arrivato volevo far esplodere lo stadio, la prima volta che sono arrivato mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore, ringrazio la mia famiglia, i compagni, lo staff e l’allenatore e voi tifosi. Mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista a vita. E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio non a voi. Troppe emozioni, ci vediamo in giro se siete fortunati, forza Milan e arrivederci»

23:19 Lo svedese chiude con un giro di campo e con la sua tipica esultanza sotto la curva e saltando al coro chi non salta neroazzurro è

The post Ibrahimovic lascia il Milan: l’ultimo saluto a San Siro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG