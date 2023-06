L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha riconosciuto la grande forza della squadra di Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Zlatan Ibrahimovic che si è complimentato con l’Inter per quanto avvenuto in semifinale di Champions League. “L’Inter è la più forte in Italia, sulla carta. Hanno molta più esperienza e giocatori che erano più pronti del Milan”.

Lautaro Martinez

“Che non è una scusa, non ci sono scuse. Perché poi quando metti in campo 11 contro 11, da lì si gioca. E loro hanno fatto meglio di noi. Non posso tifare per nessuno, perché gioco nel Milan e l’Inter è in finale. Ho giocato nel Manchester United, il City è in finale. Spero sia una bella partita“.

L’articolo Ibrahimovic: “L’Inter è la rosa più forte d’Italia, in Champions ha fatto meglio di noi, in finale non posso tifare per nessuno” proviene da Notizie Inter.

