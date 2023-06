Il giornalista Andrea Paventi ha parlato della partita di domani tra Torino e Inter, coi nerazzurri già proiettati alla finale di Champions

In collegamento per Sky Sport da Appiano Gentile, il giornalista Andrea Paventi parla delle condizioni dell’Inter in vista del match di domani contro il Torino:

TORINO INTER- «L’Inter cerca di chiudere bene in campionato, con una vittoria la squadra arriverebbe seconda e sorpasserebbe la Lazio. Dipende anche dai biancocelesti. Ci saranno rotazioni ma ridotte ovviamente contro il Torino. Importante arrivare in ottime condizioni al prossimo sabato per la finale di Champions League con il Manchester City. Per fare questo Inzaghi ha la possibilità di gestire i suoi giocatori, di alternare le scelte. Una vittoria può soltanto dare sensazioni positive, poi da domenica si penserà soltanto alla partita dell’anno».

L’articolo Paventi: «Col Torino l’Inter ha un solo obiettivo» proviene da Inter News 24.

