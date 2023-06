Il procuratore di Francesco Acerbi Federico Pastorello ha aggiornato la situazione riguardo il riscatto del suo assistito da parte dei nerazzurri.

Federico Pastorello è tornato a parlare del futuro di Francesco Acerbi; ecco quanto dichiarato. “Credo che l’epilogo sarà scontato, bisognerà solo un po’ insistere”.

Auronzo di Cadore (Bl) 20/07/2013 – amichevole / Lazio-Cadore / foto Insidefoto/Image Sport

nella foto: Claudio Lotito

“Conosciamo la Lazio e Lotito, non sono negoziatori facili però il futuro di Acerbi deve essere nell’Inter anche per il fatto che non c’è un progetto tecnico Acerbi alla Lazio, hanno fatto scelte diverse e l’interpretazione tattica di Sarri è diversa, ci vorrà buon costrutto da entrambe le parti per trovare un accordo. C’è un diritto di riscatto che vista l’età del ragazzo non è adeguato, l’abbiamo messo perché andava messo però cercheremo di ridiscuterlo per trovare un punto di incontro“.

L’articolo Pastorello: “Lotito non è un negoziatore facile ma l’epilogo per Acerbi è scontato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG