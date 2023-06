Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato eletto MVP della Serie A. De Siervo: «Il suo impatto è stato devastante»

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, dice la sua in merito all’elezione di MVP della stagione 2022/23 di Khvicha Kvaratskhelia:

LE PAROLE– «L’impatto di Khvicha Kvaratskhelia sul campionato è stato impressionante. Complimenti al Napoli per aver portato in Italia questo talento che fin dalle prime giornate ha messo in mostra il suo repertorio fatto di tecnica, dribbling, personalità e fantasia. Con 12 gol e 10 assist Kvaratskhelia è stato uno dei trascinatori degli azzurri che hanno vinto lo Scudetto e fatto sognare tantissimi tifosi e amanti del bel calcio»

