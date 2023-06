Il giornalista Gianluigi Longari ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, con tutti i nomi in lista dal più concreto al meno

Nel suo editoriale su Sportitalia, Gianluigi Longari parla così del mercato dell’Inter e di tutti i nomi sul taccuino dei nerazzurri, a partire da Pavard:

PAVARD– Si valutano principalmente idee in relazione al reparto difensivo. Si tratta per iniziare, di profili già presi in considerazione in un passato nemmeno troppo remoto. Per il dopo Skriniar l’obiettivo numero uno dell’Inter sarebbe Benjamin Pavard che già a gennaio fu più vicino di ciò che si pensa a vestire nerazzurro. Ad oggi è intatta la voglia del francese di una nuova esperienza lontana dalla Baviera, ma i costi che andrebbero a supportare l’operazione per un giocatore in scadenza nel 2024 vengono considerati eccessivi.

CHALOBAH

Piace sempre molto Chalobah, dietro consiglio dell’amico fraterno Lukaku che per inciso farà di tutto per tornare a Milano dal Chelsea anche nella prossima stagione

NACHO- Interessante per esperienza, duttilità, ed abitudine ai massimi livelli, è infine Nacho. Lo spagnolo si libererà a zero dal Real Madrid e la dirigenza interista sta proseguendo con sondaggi approfonditi. Un interesse concreto che non va di pari passo con l’addio di De Vrij: le prospettive di rinnovo dell’olandese sono piuttosto in rialzo

