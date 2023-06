Sicuro l’arrivo del centrocampista del Torino Adopo all’Atalanta: è fatta per l’approdo in quel di Bergamo in estate

Il primo acquisto dell’Atalanta è Michel Adopo: giovane centrocampista del Torino dal grande potenziale (che aveva fatto vedere buone cose con Juric).

Nulla è servito il tentativo last minute dei granata per rinnovare il giocatore granata, e l’Atalanta ha messo a segno l’intera trattativa. A livello contrattuale, come sottolineato da Di Marzio, quadriennale per un progetto a lungo termine

