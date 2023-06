Le reazioni all’aggressione dell’arbitro Taylor dei tifosi della Roma e alle polemiche su Marciniak. I dettagli

Le reazioni sui social dell’aggressione dei tifosi Roma all’arbitro Taylor e le polemiche per la designazione della finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

Quanto successo all’arbitro #Taylor è stato condannato da “quasi” tutto il mondo del calcio, praticamente in ogni dove. Stiamo aspettando che l’#UEFA, “irritata per le leggere sanzioni alla #Juventus“, ci faccia sapere quale sia la sua posizione in merito — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) June 2, 2023

Quanto successo all’arbitro #Taylor è stato condannato da “quasi” tutto il mondo del calcio, praticamente in ogni dove. Stiamo aspettando che l’#UEFA, “irritata per le leggere sanzioni alla #Juventus“, ci faccia sapere quale sia la sua posizione in merito

Provo sgomento per le scene di terrore all’aeroporto di Budapest. Non esiste un milionesimo di giustificazione per quanto è accaduto all’arbitro Taylor e alla sua famiglia — Paolo Condò (@PaoloCond) June 1, 2023

Provo sgomento per le scene di terrore all’aeroporto di Budapest. Non esiste un milionesimo di giustificazione per quanto è accaduto all’arbitro Taylor e alla sua famiglia

Marciniak che saluta Lukaku dopo averlo espulso

pic.twitter.com/UjuMMMXbkC — Javi Moreno bene… (@MarcoVerduz) June 1, 2023

Marciniak che saluta Lukaku dopo averlo espulso

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG