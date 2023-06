Ibrahimovic nello staff di Pioli? Il pensiero del tecnico rossonero sul possibile futuro dell’ormai ex attaccante svedese

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere, nel futuro, Zlatan Ibrahimovic nel suo staff. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Ci ho parlato un po’ di tempo fa, non si vedeva allenatore… Non so cosa farà Zlatan, ma qualsiasi cosa farà la farà bene. Ha troppe capacità»

