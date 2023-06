Mercato Milan, incontro in corso tra Cardinale, Maldini e Massara per definire il budget e la strategia. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è in corso un incontro tra Gerry Cardinale, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Incontro in corso in un hotel nel centro di Milano dove il numero uno di RedBird alloggia, per parlare del mercato rossonero. Da definire il budget e la strategia.

