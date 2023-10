L’ex attaccante Zlatan Ibrahimovic aggiunge ulteriori retroscena al testa a testa avuto con il giocatore belga.

Era il 26 gennaio 2021 quando Inter e Milan si affrontavano ai quarti di finale di Coppa Italia in gara secca; la sfida era tesissima come sempre e resterà famosa per lo scontro Ibrahimovic-Lukaku oltre che per la splendida punizione di Christian Eriksen. Il belga è sempre stato molto corretto sul terreno di gioco ma in quel frangente lo svedese deve aver detto qualcosa che gli fece perdere la ragione. I due vennero a contatto e furono tenuti a distanza abbastanza faticosamente dai compagni di squadra. Sedati gli animi entrambi furono ammoniti; nella ripresa il rossonero fu espulso per doppio giallo e l’Inter vinse in rimonta 2-1 al 97′ proprio con la trasformazione succitata del danese.

La versione dello svedese

Oggi Zlatan Ibrahimovic al Festival dello Sport è tornato anche sul litigio con Romelu Lukaku in quello che resta l’ultimo incontro in campo dei due. “Mi dispiace, molto. Lo conosco, ho giocato un anno con lui. Non mi aspettavo quell’atteggiamento, lo conosco da Manchester. In Italia ti fanno diventare qualcosa che non sei, colpa vostra, dei giornalisti. Lo avete fatto sentire qualcosa che non è, allora forse lui si sente re di Milano e del campionato, ma non era da lui. Mi ha sorpreso, quello che lui ha fatto non è da lui. Quello che ho fatto io sì….”.

