Il centrocampista offensivo italiano sta letteralmente esplodendo in questo inizio di campionato: su di lui ci sono già tante big.

Il mercato non sta mai fermo e quello dell’Inter non fa eccezione. I dirigenti stanno dedicando gran parte delle attenzioni ai rinnovi di pedine molto importanti quali Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries ma non trascurano possibili colpi in entrata.

Il gradimento

Ai nerazzurri piace tantissimo Andrea Colpani del Monza, centrocampista italiano 24enne dalle spiccate doti offensive come dimostrano i 4 goal messi a segno nelle prime 8 giornate di campionato. Nella passata stagione ha collezionato un elevato numero di presenze ma solo 10 volte ha iniziato la partita; in questa è un titolare inamovibile. Si posiziona sulla trequarti di destra ma può benissimo ricoprire il ruolo di mezzala. L’Inter è coperta in quella zona di campo ma in realtà quando sfumò Samardzic non è arrivato nessuno al suo posto; Tuttosport rivela che Ausilio provò ad acquistarlo anche allora ma capì subito che non era possibile prelevarlo dai brianzoli.

Piero Ausilio

Operazione complicata

Il direttore sportivo lo ha visionato dal vivo 2 volte, nel Trofeo Berlusconi e nella gara di campionato contro il Lecce (perché interessa anche l’attaccante dei pugliesi Krstović). Colpani però è legato al Monza da un contratto che scade addirittura nel 2028 e quindi il costo è molto elevato; interessa inoltre anche a Milan e Juventus.

I jolly a disposizione

L’Inter potrebbe far leva su alcuni aspetti per facilitare, o meglio rendere meno difficile, la trattativa. L’amicizia con Alessandro Bastoni e gli ottimi rapporti con l’agente Tullio Tinti, procuratore anche di Audero, lo stesso Bastoni e Simone Inzaghi.

