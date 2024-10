Un altro post pubblicato da Ibrahimovic ha scatenato la rabbia dei tifosi milanisti, critici con il dirigente svedese: ecco cosa è successo.

Nella giornata di ieri, il Milan non è riuscito a far valere le proprie ragioni e di conseguenza la partita contro il Bologna, in programma per oggi alle ore 18.00 al Dall’Ara è stata rinviata. Se da un lato i rossoneri spingevano per trovare una soluzione che evitasse di andare a complicare un calendario fitto di impegni, dall’altra parte il club emiliano è stato poco collaborativo e ha insistito con il rinvio. Alla fine, ha prevalso la seconda linea. Una scelta forte e francamente difficile da comprendere, visti i molti problemi burocratici che adesso arriveranno per il Milan e il suo fitto calendario tra campionato e Champions League.

Ora un grandissimo problema: quando verrà recuperata la partita Tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ci sono tanti match in programma e pochissime date libere. Uno slot ipotetico sarebbe quello di mercoledì 18 dicembre, ma solo se Hellas Verona-Milan venisse posticipata da venerdì 20 a domenica 22 dicembre. Lorenzo Casini, presidente della Lega, lo ha escluso. Ci sarebbe anche il 5 febbraio, in alternativa il 26, però dipenderà dal cammino delle due squadre in Coppa Italia. Febbraio (11-12 e 18-19) è anche il mese degli spareggi di Champions League, se Bologna e Milan venissero eliminate nella prima fase allora ci sarebbe lo spazio per recuperare il match di campionato. Insomma, una situazione gestita male fin dall’inizio da parte della Lega Serie A.

Le parole di Scaroni

Tra i molti commenti espressi, anche quello di Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, il quale ieri pomeriggio ha lasciato la sede della Lega Serie A con l’umore decisamente nero. Una scelta, spiega il Presidente, difficile da comprendere. Il Milan ha fatto di tutto ma questo non è servito a niente, come riportato dallo stesso Scaroni ai giornalisti presenti ieri: “Una decisione incomprensibile. Il sindaco Lepore ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito perché, ma di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa“.

Nella foto: il presidente Paolo Scaroni

Il post di ibra, era necessario?

Ci sono tifosi del Milan che sui social network sono arrabbiati e che vedono la decisione presa come un’altra prova della debolezza politica della società rossonera. E a scatenare i loro commenti è stato anche un post di Zlatan Ibrahimovic, che sui suoi profili ha pubblicato una foto di lui sorridente con scritto “Fonzie“, probabilmente in riferimento al fatto di indossare un giubbotto nero che può ricordare quello di Fonzie, celebre personaggio della serie tv Happy Days. C’è chi lo ha attaccato invocandone anche le dimissioni. Non è la prima volta che lo svedese riceve commenti negativi per qualche post pubblicato sui social in momenti nei quali i tifosi sono particolarmente nervosi.

