L’attaccante esterno portoghese non attraversa per nulla un buon momento e si dice pure che non riesca a legare con l’allenatore.

Nel mondo del calcio, le voci e le critiche si susseguono a ritmo incessante, incidendo spesso sull’immagine degli atleti in maniera profonda. Rafa Leao, talentoso calciatore del Milan, si è trovato al centro di numerosi dibattiti per via delle sue recenti prestazioni.

Riccardo Trevisani, giornalista di spicco, ha offerto una prospettiva differente su di lui e le sue prestazioni sul campo.

Le critiche

Del portoghese si parla sempre come di una promessa mai completamente sbocciata: nessuno ne mette in discussione le qualità quanto piuttosto la continuità nella singola partita o nell’arco di un’intera stagione.

Il dato

Rafa Leao nel corso del tempo ha dimostrato sul campo di possedere qualità tecniche indiscutibili. Il numero 10 è al vertice della classifica dei dribbling riusciti in Champions League nella stagione 24/25: questo evidenzia inequivocabilmente il suo talent. Questi numeri dovrebbero attrarre l’attenzione positiva dei media e degli appassionati, mettendo in luce le capacità eccezionali del giocatore.

La percezione mediatica

La narrazione attorno alla figura di Leao sembra, però, essere influenzata da dinamiche che vanno oltre le sue prestazioni in campo. Riccardo Trevisani su Radio Serie A evidenzia una certa dissonanza tra le reali capacità e contributi del giocatore e la loro rappresentazione mediatica. “Esce e il Milan fa gol? Questa cosa l’ha sottolineata pure il portinaio di casa mia, ma quando è uscito Leao a Firenze e dopo 10 secondi ha fatto gol la Fiorentina dov’erano tutti questi? È incredibile il tipo di comunicazione che c’è su questa roba qua. Non è reale, mi sembra uno scherzo, sembra di stare in un film dove c’è tipo la talpa e Leao è la talpa”; l’accusa del giornalista.

