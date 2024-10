Non c’è pace per il giovane difensore tuttora di proprietà del club rossonero.

In un mondo del calcio sempre più sotto i riflettori della cronaca rosa quanto di quella sportiva, episodi di vita privata dei giocatori riescono a far rumore tanto quanto le prestazioni in campo.

Un recente caso riguarda Marco Pellegrino, giovane centrale difensivo di proprietà del Milan, che attualmente è in prestito all’Independiente, storica squadra del campionato argentino. La vicenda che lo ha visto protagonista, insieme al compagno di squadra Diego Tarzia, solleva questioni sull’equilibrio tra la vita privata degli atleti e le aspettative dei loro club e tifosi.

La situazione

L’episodio al centro della controversia è un video divenuto virale sui social media. Le immagini mostrano Pellegrino e Tarzia in momenti di svago, precisamente durante una festa di compleanno su uno yacht.

L’episodio

Questo tipo di eventi privati sarebbe passato inosservato se non fosse stato per la presenza, tra gli invitati, di Flor Regidor, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello locale.

Milanello

Le conseguenze

Il club non ha tardato a reagire di fronte a questo episodio di indisciplina. Secondo quanto riportato da TyC Sports, sia Pellegrino che Tarzia sono stati esclusi dalla lista dei convocati per la prossima gara di campionato contro il Godoy Cruz. Bisogna vedere se poi la cosa sarà finita qui o se i due subiranno altre punizioni. Pellegrino ha collezionato una sola presenza con il Milan prima di essere prestato alla Salernitana dove non ha brillato.

