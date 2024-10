Si parlerà ancora tanto della decisione di non disputare la gara tra emiliani e rossoneri in programma inizialmente per oggi alle 18.

Una decisione presa semplicemente per via di avverse condizioni meteo, si è trasformata in una vera e propria tempesta calcistica, coinvolgendo la Serie A in un vortice di polemiche e decisioni.

Al centro della bufera troviamo la partita Bologna-Milan, rinviata per maltempo, che ha scatenato reazioni contrastanti tra i club coinvolti e la Lega Serie A. La Repubblica ricostruisce la vicenda che ha portato al rinvio.

Il fattore meteorologico

Il contesto metereologico ha giocato un ruolo cruciale nella vicenda, ponendo la sicurezza come priorità assoluta. Alla fine, è stata l’ordinanza emessa dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a determinare il destino dell’incontro, sospeso a data da destinarsi. Tale decisione è stata presa nonostante le pressioni e le preferenze del Milan, evidenziando come la sicurezza e le condizioni atmosferiche abbiano la precedenza su ogni altra considerazione nel mondo del calcio.

Scelte controverse e polemiche

Il dibattito si è acceso principalmente intorno alla decisione di non optare per soluzioni alternative come il trasferimento della partita su campo neutro o lo svolgimento a porte chiuse, soluzioni che avrebbero potuto garantire lo svolgimento del match senza penalizzare i tifosi del Bologna. La scelta di rinviare il match ha trovato il disaccordo del presidente del Milan, Paolo Scaroni, il quale ha espletato il suo disappunto, definendo la decisione come “inspiegabile“.

Le conseguenze

L’impatto di questa decisione ha anche un riflesso diretto sulle dinamiche sportive: il rinvio infatti comporta che due giocatori chiave del Milan, Theo Hernandez e Reijnders, dovranno scontare la loro squalifica in un incontro cruciale contro il Napoli, leader del campionato.

Gli schieramenti

La vicenda ha messo in luce anche le dinamiche interne alla Lega Serie A: sono state 2 le riunioni del Consiglio necessarie a raggiungere un consenso sulla decisione finale. Personaggi come Lotito, storico alleato di De Laurentiis, hanno giocato un ruolo attivo nel dibattito, inclinando la bilancia verso il rinvio.

