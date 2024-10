Gli azzurri finora hanno affrontato sempre un solo impegno a settimana, se si escludono un paio di turni di Coppa Italia.

Il calcio non ammette soste, così come l’ambizione di una squadra che mira a dominare la scena nazionale. Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce di Gotti, in un incontro che sulla carta potrebbe sembrare agevole per i padroni di casa ma che si carica di aspettative.

La squadra di Antonio Conte si trova al culmine di una striscia vincente che ha rafforzato le sue credenziali di leader in Serie A, e l’appuntamento di oggi pomeriggio rappresenta una tappa cruciale per mantenere il passo e possibilmente allungare il distacco dai diretti concorrenti.

Le insidie del calendario

In un contesto sportivo in cui ogni partita può determinare il futuro di una squadra, il Napoli guarda oltre l’incontro con il Lecce, prefiggendosi obiettivi a lungo termine. Con una serie di big-match all’orizzonte, il primo dei quali previsto a Milano martedì contro i rossoneri, l’imperativo è chiaro: continuare a collezionare vittorie per consolidare la propria posizione di vertice. I partenopei arrivano da una serie impressionante di risultati positivi, con 7 vittorie nelle ultime 8 partite, segno di una squadra in ottima forma.

Rientri e defezioni

In vista della gara contro i pugliesi Gilmour prenderà ancora una volta il posto dell’infortunato Lobotka, mentre Meret rientra tra i pali, così come Olivera sulla fascia sinistra.

Khvicha Kvaratskhelia

Le scelte di Conte

Le anticipazioni della vigilia portano a pensare che Conte pensi anche alla sfida col Milan di martedì. David Neres e Cyril Ngonge infatti sono indiziati per partire dal primo minuto a scapito di Politano e Kvaratskhelia: è chiaro che soprattutto la possibile esclusione del georgiano farebbe discutere. Lukaku è in vantaggio su Simeone e Raspadori per il ruolo di prima punta.

