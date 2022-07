La decisione era nell’aria e adesso è anche ufficiale: lo svedese resta in rossonero per almeno un altro anno.

Il Milan annuncia di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino a giugno 2023: lo svedese non potrà giocare per una consistente parte della stagione a causa di un serio infortunio al ginocchio.

Zlatan Ibrahimovic

L’attaccante dovrebbe rientrare dopo la sosta per il Mondiale in Qatar e perciò ha accettato una corposa riduzione dell’ingaggio ecco il comunicato del club. “AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11”.

