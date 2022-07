Il nuovo attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha già raggiunto il ritiro dei catalani.

Robert Lewandowski dagli Stati Uniti dove la sua nuova squadra sta partecipando ad una tournée ha già parlato da giocatore del Barcellona. “Sono molto felice di essere qui. È stato molto facile decidere di venire al Barça. Il Barça è tornato”.

Champions League

“Penso di poter aiutare a riportare la squadra ai vertici del calcio europeo. Sono stati giorni lunghi. Spero che inizieremo subito a vincere: mi piace vincere trofei e questo è un nuovo capitolo per me, con nuove sfide. Questa è una grande opportunità per me. Ho sempre voluto giocare nella Liga e per una grande squadra. Ho già parlato con Xavi e conosco le sue idee. Era un grande giocatore e ha un grande futuro davanti a sé come allenatore“.

