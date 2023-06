Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato del passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. Ecco le sue dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato al meet&greet nella Nuova Farmacia Stadio di Bergamo.

PAROLE – «No, ho deciso di smettere, ma non ho ancora questa idea. Vediamo cosa succede adesso, non c’è fretta, con tranquillità. C’è tempo. Avete visto Riquelme, no? Quindi c’è tempo. Se è pronto Tonali? Sì, penso di sì. Certo, dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere, e ha vinto. E’ cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene».

