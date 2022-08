Il club brianzolo continua a sognare di comprare un grande attaccante anche se probabilmente bisognerà aspettare gli ultimi giorni di mercato.

Gli obiettivi in attacco del Monza sono parecchi, da Andrea Pinamonti, passando per Andrea Petagna fino ad arrivare al sogno Mauro Icardi. L’argentino è fuori dal progetto del Paris Saint Germain e può partire in prestito: l’ultima novità è che il club francese sarebbe disposto a pagare parte dell’ingaggio pur di lasciarlo partire, lo riporta l’Equipe.

Adriano Galliani

Per entrambi gli altri attaccanti italiani il club di Berlusconi e Galliani non riesce a chiudere: Pinamonti specialmente preferirebbe giocare a Bergamo ma l’Atalanta non riesce al momento ad accontentare la richiesta dell’Inter. Per quanto riguarda Maurito, il Monza ci riproverà negli ultimi giorni di agosto.

