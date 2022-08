Il difensore centrale serbo deve dare una risposta al club viola per quanto riguarda il suo futuro.

Il giornalista Enzo Bucchioni su FirenzeViola ha aggiornato la situazione su Nikola Milenkovic. “Il giocatore deve decidere entro pochi giorni, non oltre questa settimana, se accettare il rinnovo fino al 2026 con la Fiorentina, o chiedere di essere ceduto forse all’Inter”.

stadio Artemio Franchi

“La Juve osserva. L’offerta vera non è ancora arrivata, alla fine potrebbe anche restare. In caso di addio, invece, servirebbe un altro centrale di esperienza e qualità. Martinez Quarta fatica con il modo di giocare di Italiano, ha troppe amnesie e Nastasic potrebbe andarsene. Ma aspettiamo, le bocce non sono ferme e sicuramente un difensore importante arriverà. E non è neppure vero che il serbo è stato tenuto fuori con il Galatasaray per paura di un infortunio“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG