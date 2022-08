L’esperto di mercato Luca Marchetti fa il punto sul mercato dei nerazzurri.

Luca Marchetti ha descritto le trattative esistenti per quel che riguarda il mercato dell’Inter. “L’Inter gioca in difesa ora, l’uscita di Sanchez era prevista e si è discusso in queste settimane per capire quale dovesse essere la buonuscita. Ora ha la necessità di capire quanto possono offrire le pretendenti per Skriniar e Dumfries, ma la volontà è quella di tenere entrambi“.

Andrea Pinamonti

“Si valutano le cessioni di Casadei e Pinamonti, ma l’Inter non vuole perdere il controllo sui due giovani, specialmente su Casadei. Il club sta lavorando sulle cessioni, o meglio sull’evitare le cessioni dei big. Numericamente i nerazzurri sono al completo, con gli innesti di Onana, Lukaku, Bellanova e Mkhitaryan l’Inter si è rinforzata rispetto allo scorso anno“.

