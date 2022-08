L’esterno serbo Kostic prima di dare l’assenso al West Ham aspetta la decisione della Juventus sulla trattativa per lui.

La Juventus accelera per avere l’esterno sinistro Filip Kostic, il serbo aveva già l’accordo con una squadra di Premier League, il West Ham. Ma prima di dare l’assenso per viaggiare in Inghilterra, il serbo aspetta i bianconeri. Dobbiamo però dire che la squadra inglese ha già un accordo sulla base di 15 milioni di euro all’Eintracht Francoforte e 2,5 al giocatore all’anno. Ma il serbo non ha dubbi, se c’è scelta, va alla Juve.

I bianconeri stanno preparando una offerta pari a 12 milioni di euro + tre bonus e 2,5 al giocatore, forzando per la volontà del calciatore serbo l’offerta potrebbe essere convincente. I contatti sono in corso non sarà l’unico colpo davanti per via delle importanti defezioni di questo inizio di campionato, ma il calcio mercato della Juventus rientra di nuovo nel vivo della situazione, la decisione sulla trattativa sarà presa entro domani.

