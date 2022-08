Si infiamma il duello con il Napoli per avere Giacomo Raspadori, la Juventus presenterà oggi la sua offerta al Sassuolo.

Giornata fondamentale per il destino di Giacomo Raspadori in uscita dal Sassuolo, gli agenti del giocatore incontreranno oggi la Juventus per avere l’offerta ufficiale dei bianconeri. Il giocatore ha già un accordo con il Napoli per uno stipendio vicino ai 3 milioni di euro e 25 milioni di euro + bonus al Sassuolo. Il giocatore aspetta di sapere il suo destino senza avere ancora una preferenza marcata su dove andare a giocare.

Giacomo Raspadori

La Juventus presenterà l’offerta al giocatore e al club tramite i suoi agenti, operazione da oltre 30 milioni di euro con vari bonus inclusi. Oggi ci sarà anche il vertice con Allegri prima di affondare l’operazione con il tecnico chiamata a dar l’assenso per Raspadori e Kostic, se saranno loro i prescelti dell’allenatore allora si cercherà di chiudere subito l’operazione. Come nel caso di Kostic, la trattativa non dovrebbe andare oltre domani per la sua conclusione finale, per mettere a disposizione il giocatore della squadra dalla prossima settimana.

