Queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin, intervistato a Telelombardia discute dell’Inter e del reparto offensivo.

Ecco le parole del giornalista Fabrizio Biasin che ha parlato a Telelombardia dell’Inter: “L’uscita di Sanchez sposta molto poco. Non porta nuovi giocatori, l’Inter non prenderà altri attaccanti. Non arriveranno nè Mertens nè altri, la quinta punta sarà un giovane o all’occorrenza sarà avanzato Mkhitaryan. Gli attaccanti sono quattro e sono stati avallati da proprietà e staff tecnico.“

Aggiunge: “E per Dybala non sarebbe cambiato nulla perché l’Inter l’avrebbe preso se e solo se fosse andato via anche uno tra Dzeko e Correa, oltre a Sanchez e Pinamonti. Quindi è sbagliato dire che se Sanchez fosse uscito prima sarebbe arrivato Dybala. Dybala è passato in secondo piano quando si è aperta la possibilità Lukaku. Con Bremer, l’Inter ha subito la situazione. Con Dybala ha scelto di andare su Lukaku.” Conclude in questa maniera.

