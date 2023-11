Wanda Nara ha parlato dell’ex nerazzurro Mauro Icardi e di come abbia reagito alla tremenda diagnosi di leucemia alla moglie

Intervistata nel corso di Ballando con le Stelle, Wanda Nara racconta così dell’amore infinito nei confronti di Mauro Icardi, ex giocatore dell’Inter.

LE PAROLE- «La cosa più bella che ho visto di Mauro quasi prima di compiere 10 anni insieme è stata quando mi hanno diagnosticato la malattia. Ero in ospedale, stavo dormendo: mi alzo, erano le 4 di mattina e trovo Mauro al telefono che cercava dove portarmi in tutto il mondo per curarmi. Era impazzito, non riusciva a dormire, l’ho visto veramente male: quando ti sposti e prometti nel bene e nel male, tu dai per scontato tutto, ma non lo è. La vita ti porta a tante situazioni in cui vedi il vero amore, lo vedi quando stai male»

L’articolo Icardi, la dichiarazione di Wanda Nara: «Amore vero, dopo la diagnosi…» proviene da Inter News 24.

